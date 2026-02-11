Невидима зброя: Україна створила лазерну ППО, що спалює «Шахеди» в повітрі

Україна створює власний «антидроновий купол», який має захистити країну від масованих атак російських безпілотників, зокрема роїв дронів-камікадзе типу Shahed. Для цього вже розроблено лазерну систему протиповітряної оборони та дешеві дрони-перехоплювачі.

Українські інженери представили лазерну ППО Sunray, здатну знищувати безпілотники за допомогою лазерного променя. Розробку створили приблизно за два роки та за значно менші кошти, ніж аналогічні проєкти в інших країнах, повідомляє The Atlantic.

Журналіст видання описує демонстрацію так: лазерна установка відстежувала ціль за допомогою камер, після команди оператора дрон за лічені секунди загорівся та впав, ніби в нього влучила «невидима блискавка».

Заступник командувача Повітряних сил України Павло Єлізаров пояснив, що головною причиною швидкого прогресу є умови війни. «Багато американських компаній керуються грошима. Для них це робота. У нас є інший фактор — необхідність виживання. Саме тому ми рухаємося швидше», — наголосив він.

Окрім лазерної ППО, українські виробники налагодили серійне виробництво дронів-перехоплювачів P1-Sun, надрукованих на 3D-принтерах. За даними розробників, ці безпілотники вже знищили понад 1000 повітряних цілей, зокрема більш ніж 700 дронів Shahed.

Очікується, що до кінця 2026 року такі перехоплювачі будуть розгорнуті по всій території України та запускатимуться автоматично одразу після виявлення ворожих БПЛА радарами.

Основними пріоритетами системи стане захист військ і логістичних маршрутів у зоні бойових дій, а також безпека цивільного населення поблизу лінії фронту.

До майбутнього «антидронового купола» також можуть увійти інші розробки — зокрема колісні роботизовані платформи з кулеметними турелями та експериментальні зразки ракетного озброєння.

Видання зазначає, що Україна наближається до нейтралізації однієї з головних загроз своїй безпеці — масованих атак російських безпілотників, які тероризують цивільне населення та знищують інфраструктуру.

