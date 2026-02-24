Поле бою на сході України стало тестовим майданчиком нових технологій смерті — FT

Старий тил, де колись безпечно рухався транспорт із постачанням, тепер перетворився на мішень. Військові змушені ховатися під покровом темряви, у тумані або в антитеплових плащах. Постачання їжі та евакуацію поранених часто виконують дрони та роботи. «Це зона смерті. Все, що рухається, може бути миттєво знищене», — говорить ветеран морської піхоти та засновник благодійної організації Come Back Alive Тарас Чмут.

FPV-дрони стали новим інструментом вбивчої точності: вони кружляють над лініями постачання і миттєво визначають ціль. Як наслідок, звичайний транспорт біля фронту майже не використовується, пише Financial Times.

Українські війська натягнули тисячі кілометрів сіток над дорогами та лікарнями, створюючи «тунелі», що обмежують ефективність атак дронів. Однак навіть під захистом сіток рух транспорту залишається небезпечним.

Механізовані колони, які колись здійснювали броньовані атаки, відійшли в минуле. Натомість солдати покладаються на низькотехнологічні засоби: пікапи з кулеметами та рушницями, сітки для нейтралізації дронів і навіть антитеплові маскувальні покриття.

FT зазначає, що російські війська вдаються до дивних і небезпечних тактик — пересування під антитепловими накидками, мотоцикли, квадроцикли, баггі, моторолери, а іноді й атаки верхи на конях.

Сучасна війна на сході України перетворила тил і поля бою на випробувальний полігон новітніх технологій смерті та протидії.

