Україна змінила правила отримання дитячої допомоги

Кабінет міністрів України спростив порядок оформлення та виплати ключових державних допомог сім’ям з дітьми. Про це у Facebook повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, зазначивши, що такі зміни мають забезпечити швидку підтримку без зайвої бюрократії.

За словами міністра, уряд полегшив процедуру отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, щомісячної допомоги по догляду за дитиною до одного року та нової виплати за програмою «єЯсла», спрямованої на підтримку батьків, які поєднують роботу та догляд за дитиною. Зокрема, подати заяву тепер можна не лише у сервісних центрах Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад, що дозволяє робити це ближче до місця проживання без довгого очікування.

Улютін також пояснив, що вдосконалено механізм зарахування коштів: виплати у зв’язку з вагітністю та пологами тепер можуть надходити на поточний рахунок отримувача “Дія.Картки” без необхідності відкривати спеціальний рахунок; допомогу для догляду за дитиною до одного року та «єЯсла» можна оформити на будь-яку картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання. Відділення АТ “Ощадбанк” у Пенсійному фонді відкривають такий рахунок одразу при зверненні.

Міністер зазначив, що незабаром можливість оформлення цих допомог планується запровадити через портал «Дія» разом із Міністерством цифрової трансформації України.

Крім того, розширено напрями використання коштів для допомоги по догляду за дитиною до одного року та «єЯсла». Зараз батьки мають більше часу для звернення: заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року можна подати до трьох місяців після того, як дитині виповнився рік, а при поданні заяви на «єЯсла» протягом півроку після виходу на роботу гроші виплатять одразу за всі шість місяців.

Улютін підкреслив, що від початку січня спостерігається великий ажіотаж у зв’язку з новими правилами, але сім’ї з маленькими дітьми не мають стояти у чергах на морозі, щоб отримати державну допомогу. Прийняті рішення спрямовані на те, щоб спростити та пришвидшити цей процес для батьків.