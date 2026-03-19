Переговори України, США та РФ поставлено на паузу

Мирні переговори між Україною, США та Росією щодо припинення повномасштабної війни офіційно призупинені. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, зазначивши, що наразі невідомо, коли тристоронній формат зможе відновити роботу.

Причини дипломатичного затишшя

Основним фактором зупинки переговорного процесу стала ескалація на Близькому Сході. За даними Reuters та видання «Известия», увага Вашингтона переключилася на війну в Ірані після ударів США та Ізраїлю.

Це призвело до низки наслідків:

Зміна пріоритетів США: Ресурсна та дипломатична увага адміністрації Дональда Трампа наразі зосереджена на іранському конфлікті.

Економічний аспект: Війна в Ірані спровокувала різке зростання цін на енергоносії, що вигідно РФ як одному з найбільших експортерів нафти та газу.

Тиск на Київ: Російська сторона припускає, що зміна фокуса західних партнерів може змусити Україну бути більш схильною до компромісів.

Позиція сторін та стан фронту

Попри паузу в дипломатії, ситуація залишається напруженою. Пєсков підтвердив, що хоча економічна співпраця через спецпосланців триває, політичний діалог «заморожений».

Водночас директор Національної розвідки США Тулсі Габбард під час виступу в Сенаті зазначила, що Росія намагається утримувати ініціативу, ведучи війну на виснаження. За її словами, Москва продовжуватиме тиск, доки не буде досягнуто вигідної для неї угоди.

Ключові розбіжності:

Територіальне питання: Кремль продовжує вимагати повного виведення українських військ із чотирьох областей та офіційної відмови України від вступу до НАТО. Позиція України: Київ та європейські лідери наголошують, що жодних територіальних поступок бути не може, а капітуляція перед імперськими амбіціями РФ поставить під загрозу безпеку всієї Європи та НАТО.

Нагадаємо, що протягом останнього року зустрічі проходили в Абу-Дабі та Женеві за посередництва США, проте наразі ці зусилля не принесли остаточного результату.