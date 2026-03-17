Зміцнення оборонного сектору: нові категорії компаній отримали статус критично важливих

Уряд України вніс зміни до критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Відтепер статус «критично важливого» зможе отримати нова категорія підприємств, безпосередньо залучених до виконання оборонних завдань.

Хто потрапляє під оновлені критерії?

До оновленого переліку можуть бути включені компанії, що мають чинні контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ. Зокрема, йдеться про підприємства, які:

забезпечують перевезення військових вантажів;

здійснюють ремонт, утримання та експлуатацію озброєння, боєприпасів та спецтехніки;

закуповують товари оборонного призначення для обслуговування техніки.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, головна мета цих змін — підтримка логістичного та ремонтного сектору. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування оборонної сфери та безперебійну роботу підприємств, що підтримують боєздатність країни.

Очікується, що ухвалена постанова допоможе зберегти кадровий потенціал організацій, які виконують критичні завдання для фронту, та посилить загальну систему логістики та технічного обслуговування Збройних Сил.