Суспiльство

Заклади позашкільної освіти отримали право підвищувати зарплати на власний розсуд

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №14323, який вносить зміни до статті 22 закону «Про позашкільну освіту» та розширює фінансові повноваження засновників закладів позашкільної освіти.

Документ дозволяє засновникам державних і комунальних закладів самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки й премії у розмірах, що перевищують норми, визначені Кабінетом Міністрів України.

Крім того, засновники отримали право запроваджувати додаткові форми матеріального заохочення працівників за рахунок власних бюджетних надходжень.

У поясненні до документа зазначається, що ухвалені зміни спрямовані на підвищення соціальних гарантій і престижності праці у сфері позашкільної освіти, посилення мотивації педагогів, залучення та утримання кваліфікованих кадрів, а також на покращення якості освітніх послуг.

 Автор: Богдан Моримух

