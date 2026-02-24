﻿
Кирило Буданов назвав ключ до стабільного та безпечного майбутнього України

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час міжнародної конференції з питань правосуддя "Justice Conference" заявив, що фундаментом безпеки України є поєднання потужної армії та принципів справедливості. На думку очільника ОП, саме військові створюють умови, за яких можливе відновлення правосуддя та миру, повідомляє ForUA.

"Хочу нагадати нам усім: запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри і нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України", — наголосив Буданов.

Він підкреслив, що дипломатія працює лише тоді, коли підкріплена силою. Крім того, невідворотність покарання за агресію є стратегічним запобіжником.

"Справедливість — це інструмент стримування, що суттєво зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою", — резюмував Кирило Буданов.

 Автор: Богдан Моримух

