Україна отримала офіційне попередження від США

Посол України в США Ольга Стефанишина заявила, що отримала офіційне попередження від США щодо українських ударів по російському порту Новоросійськ.

США заявили, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан, повідомляє CNN.



"І ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси", – наголосила вона.



Стефанишина заявила, що отримала демарш від Державного департаменту США з цього приводу.



США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.



"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до уваги", - сказала дипломат.



У листі від Державного департаменту наголошувалося, що США поки що не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

Фото: скріншот.