США ввели нові санкції проти Ірану

США запровадили санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану, звинувативши її в тому, що вона допомагає іранському уряду обходити західні санкції.

Нові обмеження Вашингтона стосуються компанії Nobitex, найбільшої біржі цифрових активів Ірану, яка використовувалася для обробки транзакцій на сотні мільйонів доларів для Центрального банку Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції, повідомив Мінфін США.



"Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для власного корупційного порядку денного, включаючи уникнення санкцій та виведення багатства з-за меж країни, – сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.



Nobitex надав значну підтримку іранському режиму, обробивши понад 50% усіх надходжень цифрових активів з Ірану у 2025 році та сприяючи платежам, пов'язаним з терористичною діяльністю Тегерана, зусиллями щодо ухилення від санкцій та транзакціями, пов'язаними з КВІР.



Nobitex допоміг Центральному банку отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, що використовувалися для підтримки різкого падіння вартості іранського ріала.



Після початку бойових операцій США компанія відіграла суттєву роль у виведенні активів та коштів з Ірану для захисту багатства режиму навіть в умовах відключення інтернету.

Засновники компанії, двоє братів, Сейєд Мохаммад Алі Агамір Мохаммад Алі та Сейєд Мохаммад Агамір Мохаммад Алі, також були внесені до санкційного списку США разом з головним виконавчим директором біржі Аміром Хоссейном Радом.

Фото: 1news.az.