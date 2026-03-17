Полювання на ППО: СБУ взяла на гарячому зрадника, який коригував атаки на Одесу

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої викрито чергового агента російської спецслужби у лавах Сил оборони. Зрадником виявився матрос морської охорони Державної прикордонної служби, який працював на ворога в Одесі.

За даними слідства СБУ, фігурант займався збором розвідданих про дислокацію українських захисників, які забезпечують оборону портового міста. Основну увагу він приділяв мобільним вогневим групам, радіолокаційним станціям та зенітно-ракетним підрозділам. Ці дані були необхідні рашистам для планування повітряних атак в обхід української ППО.

Окремим завданням агента був пошук місць зосередження особового складу українських військ, що залучені до операцій на південному напрямку. Для збору інформації матрос використовував таксі: об’їжджаючи місто та околиці, він приховано фотографував військові об’єкти через вікно автомобіля.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали «крота» на гарячому, саме під час фотофіксації фасаду одного з об’єктів, по якому окупанти готували черговий удар.

Встановлено, що матрос потрапив у поле зору фсб через пошук «легких грошей» у тематичних Телеграм-каналах. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами листування з куратором та фотозвітами.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.