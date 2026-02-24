«Три конкретні цілі»: Федоров розкрив деталі українського плану війни

Міністерство оборони України паралельно з дипломатичними зусиллями впроваджує стратегію примусу Росії до миру через посилення оборонних спроможностей. Міністр оборони Михайло Федоров назвав три ключові цілі, які мають зупинити агресора.

1. Закрите небо

Захист цивільних та критичної інфраструктури визначено як топпріоритет. План передбачає створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів.

Мета: Ідентифікація 100% повітряних загроз.

Ефективність: Перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів у реальному часі.

2. Зупинка ворога у всіх доменах

Стратегія передбачає виснаження окупантів на землі, у морі та кіберпросторі. За словами міністра, наразі на Донеччині ворог втрачає близько 156 солдатів на квадратний кілометр.

Ціль: Довести рівень втрат ворога до понад 200 осіб за кожен квадратний кілометр, що зробить подальше просування росіян фізично неможливим.

Інструменти: Завершення корпусної реформи, покращення закупівель та управління військами на основі даних.

3. Економічне знекровлення агресора

Головним джерелом фінансування російської армії залишається нафта, яку РФ реалізує через «тіньовий флот».

Дії: Посилення санкційного тиску у координації з міжнародними партнерами та розробка стратегії протидії тіньовому флоту в морі.

Результат: Досягнення найбільшого дефіциту бюджету в історії Росії, що позбавить її ресурсу на ракети, дрони та виплати найманцям.

Складові реалізації плану

Михайло Федоров виділив три фактори, які допоможуть втілити ці цілі в життя:

Партнерство: Досягнення рекордних обсягів допомоги для закупівлі дронів, ППО та забезпечення виплат військовим. Технологічна перевага: Випередження ворога на 10 кроків у війні інновацій. Математика війни: Використання системи «єБалів» через платформу DELTA. Ухвалення рішень базуватиметься виключно на якісних даних з поля бою, а не на інтуїції.

На думку очільника Міноборони, поєднання закритого неба, втрати наступального потенціалу РФ та краху її економіки є єдиним шляхом до стабільного миру в Україні.