Столиця

У Києві обмежать рух на п’яти мостах та шляхопроводах

У столиці протягом 17–18 березня діятимуть обмеження руху транспорту на кількох ключових об’єктах дорожньої інфраструктури. Як повідомляє пресслужба КМДА, фахівці КП «Київавтошляхміст» проводитимуть ремонт дорожнього покриття.

Обмеження вводитимуться частково та поетапно, щоб мінімізувати затори, проте водіїв закликають заздалегідь планувати свої маршрути.

Де триватимуть роботи 17 березня:

Сьогодні дорожники працюють на таких локаціях:

  • Північний міст;

  • Естакада на вулиці Жилянській;

  • Повітрофлотський шляхопровід (через залізничні колії на просп. Повітряних Сил);

  • Міст через річку Либідь (на просп. Повітряних Сил);

  • Шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської та Миколи Василенка з Берестейським проспектом (біля станції метро «Берестейська»).

Плани на 18 березня:

Завтра, 18 березня, основні роботи перемістяться на шляхопровід через залізничні колії на вулиці Миколи Василенка.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та просять з розумінням поставитися до необхідності оновлення дорожнього полотна.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київобмеження рухуремонт доріг
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

