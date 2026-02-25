Зеленський заперечив тиск з боку адміністрації США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з боку адміністрації президента США Дональд Трамп не було жодного тиску на Україну щодо можливого припинення постачання озброєння у разі незгоди Києва з певними умовами чи дедлайнами, які обговорюються під час переговорів.

За словами Зеленського, Україна не отримувала сигналів від американської сторони про можливе блокування продажу зброї. Водночас він наголосив, що нинішня війна вже є значним навантаженням для європейських партнерів, які фінансують закупівлю американського озброєння для України.

«Ми не отримували інформації від адміністрації президента Трампа чи його команди, що нам не дадуть зброю. Я вдячний європейцям за те, що вони беруть на себе цю відповідальність, і за те, що можливість купувати американське озброєння не була заблокована», — зазначив Президент.

Він також уточнив, що складні питання, які нині обговорюються у тристоронньому форматі переговорів, стосуються передусім принципових моментів, зокрема територіальних питань. Серед них — і ситуація навколо Запорізька АЕС. «Це не питання грошей. АЕС — це питання принципів і нашої землі. Це наша станція, і вона потребуватиме значних інвестицій для відновлення, адже її зруйновано. Але головне — йдеться не про фінанси», — підкреслив Зеленський.

