Кремль відреагував на інформацію про нібито наміри Парижа та Лондона передати Києву ядерне озброєння. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі дії є «чудовим порушенням міжнародного права».

Ключові заяви

За словами речника Кремля, Москва розцінює подібні обговорення як надзвичайно небезпечну ескалацію. Пєсков підкреслив, що Росія буде враховувати цю інформацію під час будь-яких майбутніх переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Основними тезами виступу стали:

Правовий аспект: У Москві вважають, що передача ядерних технологій або зарядів третій стороні суперечить існуючим глобальним угодам про нерозповсюдження.

Переговорний процес: Дані про можливе ядерне озброєння України стануть частиною аналізу РФ при формуванні позиції на міжнародній арені.

Реакція на дії Європи: Кремль акцентує на тому, що європейські столиці продовжують курс на посилення військової підтримки Києва, що, на думку РФ, затягує конфлікт.

Раніше в інформаційному просторі з'явилися припущення щодо обговорення Британією та Францією зміцнення оборонного потенціалу України, проте офіційні Лондон та Париж наразі не підтверджували намірів передавати саме ядерну зброю.