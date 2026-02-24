﻿
«Вопіюче порушення»: Пєсков пригрозив наслідками через ядерні плани Британії та Франції

Кремль відреагував на інформацію про нібито наміри Парижа та Лондона передати Києву ядерне озброєння. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі дії є «чудовим порушенням міжнародного права».

Ключові заяви

За словами речника Кремля, Москва розцінює подібні обговорення як надзвичайно небезпечну ескалацію. Пєсков підкреслив, що Росія буде враховувати цю інформацію під час будь-яких майбутніх переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Основними тезами виступу стали:

  • Правовий аспект: У Москві вважають, що передача ядерних технологій або зарядів третій стороні суперечить існуючим глобальним угодам про нерозповсюдження.

  • Переговорний процес: Дані про можливе ядерне озброєння України стануть частиною аналізу РФ при формуванні позиції на міжнародній арені.

  • Реакція на дії Європи: Кремль акцентує на тому, що європейські столиці продовжують курс на посилення військової підтримки Києва, що, на думку РФ, затягує конфлікт.

Раніше в інформаційному просторі з'явилися припущення щодо обговорення Британією та Францією зміцнення оборонного потенціалу України, проте офіційні Лондон та Париж наразі не підтверджували намірів передавати саме ядерну зброю.

 Автор: Галина Роюк

