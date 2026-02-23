﻿
Війна

Зеленський хоче відправити іноземні війська на першу лінію

Зеленський хоче відправити іноземні війська на першу лінію

Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще – на першій лінії.

"Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити контингент", - заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно, повідомляє ВВС.

"Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно", - додав він.

Фото: ОП.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ ракетним ударом пошкодила фабрику американської корпорації Mondelez у Тростянці
Суспiльство 22.02.2026 14:32:14
РФ ракетним ударом пошкодила фабрику американської корпорації Mondelez у Тростянці
Читати
Ожеледиця та налипання снігу: прогноз погоди на 23–24 лютого
Суспiльство 22.02.2026 13:23:52
Ожеледиця та налипання снігу: прогноз погоди на 23–24 лютого
Читати
Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ
Війна 22.02.2026 11:10:41
Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ
Читати

Популярнi статтi