Обличчя Києва під захистом: громада повернула собі архітектурну перлину XIX століття

Історична справедливість відновлена: громада Києва знову стала законним власником флігеля легендарної садиби Івана Терещенка. Суд поставив крапку в багаторічній суперечці, припинивши право приватної власності на цю пам'ятку архітектури XIX століття.

Чому це важливо для культури міста

Садиба Терещенка — це не просто нерухомість у центрі столиці, а живий свідок епохи українського меценатства. Будівля формує неповторне обличчя «старого Києва», проте роками перебувала під загрозою зникнення.

Хронологія занепаду та відродження:

2006–2008 роки: Флігель перейшов у приватні руки.

Майже 20 років очікування: За цей час власник так і не розпочав реставрацію. Стан об’єкта ставав критичним, а стіни, що бачили видатних діячів минулого, почали руйнуватися.

Сьогодні: Через невиконання зобов’язань щодо збереження пам’ятки, суд повернув будівлю місту.

Новий шанс для архітектурної перлини

Повернення флігеля у власність територіальної громади відкриває шлях до реального порятунку об’єкта. Тепер Київ має юридичне право самостійно розробляти проєкти реставрації та шукати ресурси для відновлення споруди.

Збереження садиби Терещенка — це іспит на зрілість для міста. Це доказ того, що культурна спадщина має вищий пріоритет, ніж інтереси приватних власників, які нехтують історією.