Президент заперечив намір звільнити Залужного після резонансного інтерв’ю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує звільняти колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, попри його публічну критику щодо підготовки та проведення контрнаступу.

Про це керівник держави сказав в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD.

За словами Зеленського, він чув критику з боку Залужного, однак вважає, що під час війни не варто переводити дискусію у політичну площину. Президент наголосив, що Україна є вільною державою, де кожен має право на власну позицію.

На запитання, чи залишиться Залужний на посаді посла, Зеленський відповів ствердно, додавши, що не мав наміру його звільняти. Водночас на припущення про можливий початок виборчої кампанії з боку ексголовнокомандувача президент відповів, що це питання слід адресувати самому Залужному.

В інтерв’ю агентству AFP Зеленський також прокоментував резонанс після заяв генерала, зазначивши, що в багатьох виникло запитання, чи не зарано розпочалася публічна дискусія на цю тему.

Раніше агентство Associated Press оприлюднило інтерв’ю, у якому Залужний заявив, що план контрнаступу, розроблений за участі партнерів з НАТО, не був реалізований належним чином через нестачу необхідних ресурсів.

За його словами, для успіху потрібна була концентрація сил і ефект несподіванки, однак українські підрозділи були розпорошені на широкій ділянці фронту, що зменшило ударну міць операції.

У 2023 році Україна розпочала контрнаступ, про підготовку якого активно писали західні медіа. Президент Зеленський згодом заявляв, що надмірна публічність щодо планів операції ускладнила ситуацію на південному напрямку.

Він визнав, що наступ не приніс швидких результатів, на які розраховували, зокрема через затримки з постачанням озброєння від союзників. Водночас українські сили змогли досягти поступових територіальних здобутків та послабити потенціал російського Чорноморського флоту.