Кого не мобілізують навесні 2026 року: повний список

В Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації офіційно продовжено до 4 травня 2026 року. Це означає, що військовозобов’язані громадяни, придатні за станом здоров’я, і надалі можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Проте чинне законодавство, зокрема стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чітко визначає перелік осіб, які мають право на відстрочку або взагалі не підлягають призову.

Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я та віком

Особи з інвалідністю: громадяни, які мають встановлену I, II або III групи інвалідності.

Непридатні до служби: особи, визнані непридатними за висновком ВЛК з виключенням з військового обліку (згідно з наказом Міноборони № 402).

Вікові обмеження: громадяни віком понад 60 років, а також молодь від 18 до 25 років (якщо вони мають статус призовника і не є військовозобов'язаними).

Сімейні обставини та догляд

Право на звільнення від мобілізації мають особи, які виконують важливі соціальні та родинні функції:

Багатодітні батьки: ті, хто виховує трьох і більше неповнолітніх дітей. Опікуни: особи, які опікуються дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. Батьки дітей з інвалідністю: незалежно від віку дитини (якщо дитина повнолітня — з інвалідністю I-II групи). Догляд за родичами: особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю або батьками (своїми чи дружини/чоловіка) з інвалідністю I-II групи. Втрата близьких: особи, чиї рідні (включаючи неповнорідних братів і сестер) загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Студенти, заброньовані та звільнені з полону

Освіта: студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, що є вищим за вже наявний (принцип послідовності освіти).

Бронювання: працівники критично важливих підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність країни та обороноздатність.

Полонені: громадяни, які повернулися з полону, можуть служити лише за власним бажанням.

Контрактники 18-24: молоді захисники, які відслужили 1 рік за програмою «Контракт 18-24», отримують право на річну відстрочку.

Винятки для осіб із судимістю

Хоча наявність судимості за певних умов дозволяє мобілізацію, існують винятки. Не підлягають призову особи, засуджені за: