Пішов воювати в лавах окупаційних військ проти ЗСУ: уродженця Запорізької області засудили за держзраду

Уродженця Запорізької області, який воював проти Сил оборони України у складі російської армії, суд визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 36-річний громадянин України проживав у тимчасово окупованому селі Якимівка Запорізької області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він свідомо порвав правовий зв’язок з Україною, отримав паспорт громадянина Російської Федерації та виїхав до Московської області.

У Балашисі чоловік уклав контракт із міністерством оборони РФ. Після проходження військової підготовки його зарахували до мотострілецького підрозділу у складі танкової дивізії Збройних сил РФ.

У 2025 році засудженого перекинули на Харківський напрямок — у район бойових дій поблизу Куп’янська. Там він виконував бойові завдання проти України, сприяв наступальним діям окупаційних військ та брав участь у зміцненні їхніх позицій.

У грудні 2025 року чоловік потрапив у полон до українських військових. Після цього щодо нього було розпочато досудове розслідування, яке завершилося обвинувальним вироком суду.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину та заявив про каяття. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.