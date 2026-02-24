У роковини вторгнення Зеленський продемонстрував бункер, де працювала влада

У четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський уперше відкрив для суспільства укриття на Банковій, у якому в перші дні великої війни зосереджувалося керівництво держави.

Саме звідси він провів перші телефонні розмови зі світовими лідерами після початку атаки Кремля.

У зверненні до громадян президент нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія розраховувала швидко захопити Київ. Минуло чотири роки, і столиця вистояла, а країна продовжує боротьбу. За його словами, за цим спротивом стоять мільйони українців — їхня мужність, витримка та щоденна праця.

Зеленський також згадав розмову з президентом США Джо Байден, під час якої почув пропозицію залишити Україну. У відповідь пролунала фраза, що згодом стала символічною: «Мені потрібна зброя, а не таксі». Як наголосив керівник держави, це відображало спільний вибір українців — не капітулювати, а чинити опір.

Президент зауважив, що в перший день вторгнення людям було страшно й боляче, однак ніхто не збирався викидати білий прапор. Українці стали до лав оборони та вишикувалися в черги до військкоматів.

За словами Зеленського, саме в цих стінах формувалася стратегія виживання держави. Сьогодні це місце стало символом незламності та єдності. Україна вистояла тоді й продовжує триматися нині, попри всі виклики війни.