Погода 23 лютого: штормовий вітер, дощі та температурні контрасти

Сьогодні погодні умови в Україні визначатимуться проходженням активного атмосферного фронту. Попри поступове підвищення температури, синоптична ситуація залишатиметься складною через посилення вітру та змішані опади.

Дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг. Без істотних опадів залишаться лише східні області — там переважатиме хмарна погода.

Найбільшу небезпеку становитиме вітер. У західних, північних і центральних регіонах прогнозуються штормові пориви швидкістю 15–20 м/с. На півдні та сході країни вітер буде помірним і без критичних значень.

У більшості областей повітря прогріється до -1…+4°С, а на заході та півдні можливе потепління до +3-8°С.

У Києві можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура повітря +1-3°С. Поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду навіть за плюсових значень.

