Ребров отримає таємну зброю: шотландець з українським корінням чекає на виклик у збірну

Лави національної збірної України може поповнити 22-річний нападник шотландського походження Роббі Уре. Футболіст, який має українське коріння завдяки дідусеві, підтвердив, що українська сторона виявляла до нього предметний інтерес, проте наразі процес перебуває на паузі.

Деталі потенційного виклику

У інтерв'ю виданню Fotbollskanalen форвард зазначив, що раніше представники України вже робили кроки для його натуралізації.

«Інтерес реальний, і я знаю, що вони мною цікавляться. Минулого разу вони намагалися отримати мені паспорт. Тепер мені просто потрібно почекати і подивитися, що буде», — поділився Уре.

Водночас футболіст налаштований реалістично і поки не надто вірить у швидкий виклик. Головною причиною він називає потужну конкуренцію в лінії нападу команди Сергія Реброва. Роббі підкреслив, що зараз кольори України захищають форварди високого рівня, які виступають у провідних європейських лігах.

Статистика та бекграунд

Роббі Уре вже має досвід виступів на міжнародному рівні, захищаючи кольори збірної Шотландії U-19. Однак етнічне походження залишає йому шлях до зміни футбольного громадянства.

Минулий сезон став для нападника досить результативним:

Матчі: 53

Голи: 18

Асисти: 6

Попри відсутність активних контактів останнім часом, гравець зберігає спокій і зосереджений на клубній кар'єрі, очікуючи на можливий розвиток ситуації з українським паспортом.