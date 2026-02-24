Смертельна гра: 10-річний хлопчик підірвав себе гранатою

Десятирічний хлопчик загинув у результаті вибуху гранати в приватному будинку в селі Мала Кужелівка Хмельницької області. Попередньо встановлено, що дитина гралася боєприпасам, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції області. Інцидент стався ввечері 22 лютого близько 21:45.

45-річна мати дитини отримала поранення. Попри зусилля медиків хлопчика спасти не вдалось, вн іотримав травми, несумісні з життям.

На місце події прибули правоохоронці та медики. Поліція обстежила будинок і прибудинкову територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Фрагменти гранати вилучено та направлено на експертизу для визначення типу боєприпасу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляло раніше ForUa, під час теракту у Львові загинула зовсім молода поліціянтка, яка лише починала службу.