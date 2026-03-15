﻿
Надзвичайні події

У дворі будинку в Черкасах чоловік підірвав гранату

Увечері 14 березня 31-річний житель Черкас підірвав гранату після домашнього конфлікту. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Розпочато кримінальне провадження. Про це 15 березня повідомили у поліції Черкащини.

За даними правоохоронців, близько 20:30 14 березня на вулиці Надпільній у Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку.

— Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту 31-річний чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків, – зазначають у відомстві.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою самогубство та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На місці вибуху гранати було вилучено її залишки та передано на експертизу, повідомляють у поліції.

Наразі тривають слідчі дії.

ForUA нагадує, у Чернівцях під час розтину тіла загиблого військовослужбовця виявили нерозірвану гранату, яка пройшла крізь черевну порожнину та застрягла під шкірою стегна.

Фото: поліція Черкащини

 Автор: Сергій Ваха

Черкасикримінальні новинивибух гранати
