ЄС розглядає «політичне членство» України вже у 2027 році

У Єврокомісії обговорюють план, який міг би надати Україні часткове політичне членство в ЄС вже у 2027 році, проте поки що конкретики немає, заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Йдеться про модель, коли країна приєднується політично після виконання базових критеріїв — переважно у сфері верховенства права та боротьби з корупцією — а секторальну інтеграцію завершить пізніше, у ході переговорів.

«На даному етапі це більше ідеї та міркування. Нічого ще не формалізовано і не закарбовано в камені», — зазначив Домбровскіс. За його словами, ЄС готовий працювати над тим, щоб зробити Україну повноправним членом, одночасно шукаючи шляхи інтеграції України до єдиного ринку вже під час переговорів.

Дипломатичні джерела додають, що нова пропозиція відрізняється від традиційної схеми вступу: замість виконання всіх критеріїв та секторальних переговорів перед членством країна може спочатку виконати мінімальні ключові вимоги і стати політичним членом, продовжуючи економічну інтеграцію поетапно.

Як повідомляло раніше ForUa, 83% українців підтримують вступ до ЄС, понад 71% - до НАТО.