83% українців підтримують вступ до ЄС, понад 71% - до НАТО

Переважна більшість українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного на замовлення Київського Безпекового Форуму напередодні Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 13–15 лютого.

Згідно з опитуванням, вступ до ЄС підтримують 83% респондентів, проти — 10,9%. Порівняно з вереснем 2025 року рівень підтримки зріс із 81,7% і став найвищим за весь період спостережень із 2021 року. Для порівняння: у вересні 2024 року євроінтеграцію підтримували 73,7% опитаних, у лютому–березні 2023 року — 78,6%, у вересні–жовтні 2022 року — 78,4%. Найнижчий показник фіксували наприкінці 2021 року — 55,6%.

Вступ до НАТО підтримують 71,3% українців, не підтримують — 17,9%. У порівнянні з вереснем 2025 року підтримка зросла на 2,8% (тоді — 68,5%). Водночас нинішній показник дещо нижчий, ніж у 2023–2024 роках: у вересні 2024 року він становив 72,1%, а на початку 2023 року — 74,2%. Наприкінці 2021 року за членство в Альянсі виступали 47,8% опитаних, проти — 33%.

Більшість респондентів (57,8%) вважають, що НАТО здатне ефективно захиститися у разі нападу Росії. Протилежної думки дотримуються 28,6%, ще 13,6% не змогли визначитися.

Водночас оцінки ймовірності нападу РФ на одну з країн НАТО розділилися: 16,1% переконані, що Росія точно готується до такого кроку, 52% вважають це можливим, а 19,6% — що такого сценарію не буде.

Опитування проводилося з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років із усіх підконтрольних Україні регіонів, де є зв’язок українських мобільних операторів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.