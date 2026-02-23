Понад тисяча будинків у Києві досі без тепла: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк підтримують постраждалих мешканців столиці

Після масованих російських обстрілів близько 1110 багатоповерхівок у Києві залишаються без теплопостачання, і, за прогнозами, частина будинків буде без опалення до завершення опалювального сезону. У столиці також тривають відключення електроенергії, що значно ускладнює життя тисяч киян.

У відповідь на кризову ситуацію Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та в.о. президента фонду Вітою Присяжнюк організували надання гуманітарної допомоги у найбільш постраждалих районах столиці.

Найскладнішою залишається ситуація на лівому березі Києва, де через пошкодження критичної інфраструктури тисячі мешканців уже тривалий час живуть без тепла.

Команда фонду відвідала мобільні пункти обігріву та комплекси «Аляска», де люди можуть зігрітися, отримати підтримку та необхідну допомогу. Мешканцям передали теплі ковдри, дитяче харчування, питну воду та інші речі першої потреби.

«Понад місяць без тепла — це серйозне випробування для людей. Саме тому ми зосередили роботу в найбільш постраждалих районах Києва та передаємо допомогу тим, хто її потребує найбільше», — зазначив Валерій Дубіль.



Також у Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах столиці фонд «Надія» організував роздачу гарячих обідів для внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та киян, які постраждали внаслідок обстрілів.



Водночас ця робота є частиною системної програми підтримки мешканців столиці. Фонд постійно допомагає внутрішньо переміщеним особам, киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, родинам з дітьми та соціально вразливим категоріям населення, забезпечуючи їх гуманітарною допомогою та речами першої необхідності. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.