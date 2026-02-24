Після видворення промосковських попів звичайним українцям буде відкрито доступ до Ближніх печер Лаври

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" відкриває доступ на територію Ближніх печер, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Настав історичний момент - оскільки ми знову відкриваємо доступ до Ближніх печер. Це насправді історичне рішення, тому що Лавра вкотре нам показує, що це міцний фундамент нашого народу, нашої держави, наша освітня і духовна опора. Тому відкриття доступу до цих печер - це величезна заслуга партнерства держави і Православної церкви України", - сказала Бережна в етері національного телемарафону у вівторок.

Зазначено, що доступ для відвідувачів буде відкрито з 25 лютого.

Як відомо, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра".

11 серпня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів.