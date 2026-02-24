Українські війська завдали серії ударів за допомогою ATACMS по цілях окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію успішних ударів по військових об’єктах російських сил 23 лютого та в ніч проти 24 лютого. Під ураження потрапили пункти управління, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також ремонтна база окупантів.

Як зазначили у Генштабі, під час атак, зокрема, застосовувалися далекобійні ракети ATACMS, однак конкретні райони їх використання не уточнюються.

За даними штабу, у ніч на 24 лютого українські підрозділи уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області. Також було знищено склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» у районі Василівки на ТОТ Запорізької області та склади боєприпасів поблизу Приазовського на Донеччині й Олександрівки в Запорізькій області.

Окрім цього, 23 лютого Сили оборони уразили командно-спостережний пункт і пункт управління безпілотниками російських військ у районі Удачного, а також ще один пункт управління БпЛА поблизу Покровська.

Втрати противника й остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Російська сторона ці повідомлення не коментувала.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України й надалі завдають вогневого ураження по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях і в глибині противника з метою зниження його наступальних спроможностей.