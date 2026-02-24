Сьогодні перекриють центр Києва, обмежать роботу метро та змінять рух транспорту

Сьогодні, 24 лютого, у центрі Київ запровадять тимчасові обмеження в роботі громадського транспорту та метро. Зміни пов’язані з проведенням державних заходів до річниці повномасштабного вторгнення.

Зокрема, станція метро Майдан Незалежності з початку руху поїздів і орієнтовно до 11:00 працюватиме лише як пересадочний вузол. Вхід і вихід пасажирів на станції тимчасово закриють. Водночас під час оголошення повітряної тривоги станція функціонуватиме як укриття.

Також у зв’язку з перекриттям центральних вулиць змінять рух наземного громадського транспорту. Маршрут №6ТР курсуватиме як 6АР — від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу. Автобус №62 працюватиме за схемою 62А та рухатиметься лише між Ботанічним садом і Центральним вокзалом орієнтовно до 11:00.

Маршрути №110 і №111 (110А та 111А) здійснюватимуть рух в об’їзд центральної частини міста через Поділ і Подільський мостовий перехід. Аналогічні зміни передбачені й для маршруту №114 (114А). Частину зупинок у районі урядового кварталу, Подолу та Контрактової площі тимчасово скасують.

