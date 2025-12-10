Український фільм переміг на європейській кінопремії

Стрічка «Віддалені наслідки», знята в Одесі, здобула вищу нагороду «Європейської кіноасоціації «Ardélion», підтвердила міська рада.

Фільм режисерки Катерини Молокопєєвої став переможцем у номінації «Найкращий короткометражний фільм». Церемонія вручення відбулася в австрійському Граці, де премію отримала продюсерка Наталя Делієва.

Сценарій для стрічки написала відома одеська сценаристка Оксана Присяжнюк за мотивами оповідання «Хупа для Естер» київської журналістки Наталі Твердохліб.

В Україні «Віддалені наслідки» вперше показали у вересні цього року на щорічному міжнародному кінофестивалі «Око». Головні ролі у фільмі виконали народна артистка України Лариса Руснак та Роман Мацюта. Операторкою стрічки виступила Аліса Кузнецова. Ця перемога підкреслює внесок українських кінематографістів та Одеси як культурного центру в європейський кінематографічний простір.