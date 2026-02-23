﻿
Війна

Зеленський просить у Європи гроші на армію

Зеленський просить у Європи гроші на армію

Україна хоче відмовитися від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.

"Чи достатньо в цілому фінансування? Ні. Але Європа здебільшого за Україну і допомагає українцям. Це правда", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україні потрібно більше допомоги, адже воююча країна не має однакової кількості зброї з Російською Федерацією, повідомляє ВВС.

"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін", – додав він.

За словами Зеленського, він платить кожній людині гроші за контракт, яка готова йти воювати проти України.

"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - сказав він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнамобілізаціяЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ ракетним ударом пошкодила фабрику американської корпорації Mondelez у Тростянці
Суспiльство 22.02.2026 14:32:14
РФ ракетним ударом пошкодила фабрику американської корпорації Mondelez у Тростянці
Читати
Ожеледиця та налипання снігу: прогноз погоди на 23–24 лютого
Суспiльство 22.02.2026 13:23:52
Ожеледиця та налипання снігу: прогноз погоди на 23–24 лютого
Читати
Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ
Війна 22.02.2026 11:10:41
Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ
Читати

Популярнi статтi