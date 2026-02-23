Зеленський просить у Європи гроші на армію

Україна хоче відмовитися від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.

"Чи достатньо в цілому фінансування? Ні. Але Європа здебільшого за Україну і допомагає українцям. Це правда", - заявив Зеленський.



Він зазначив, що Україні потрібно більше допомоги, адже воююча країна не має однакової кількості зброї з Російською Федерацією, повідомляє ВВС.



"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін", – додав він.



За словами Зеленського, він платить кожній людині гроші за контракт, яка готова йти воювати проти України.

"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - сказав він.

Фото: ОП.