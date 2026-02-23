Фінляндія інвестує у виживання українців: куди підуть 20 млн євро допомоги

Фінляндія виділяє 20 мільйонів євро на зимову гуманітарну допомогу Україні

Уряд Фінляндії офіційно оголосив про надання Україні нового пакету гуманітарної допомоги у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані через ключові міжнародні інституції: гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Розподіл коштів та цільове призначення

Фінансова підтримка буде розподілена між кількома організаціями для максимально ефективного охоплення потреб населення:

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) ;

Всесвітня продовольча програма (ВВП) ;

Міжнародний комітет Червоного Хреста ;

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) — звідси кошти спрямовуватимуться на місцеві запити громад.

Пріоритет — виживання взимку

Основний фокус допомоги зосереджений на забезпеченні критичних потреб українців у зимовий період. Зокрема, ресурси використають на:

Забезпечення теплом: закупівля та розподіл обігрівачів, палива, теплого одягу та надання прямої грошової допомоги. Відновлення інфраструктури: ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Критичні мережі: стабілізація та ремонт систем водо-, електропостачання та тепломереж.

"Російські атаки значно ускладнюють виживання людей, які живуть посеред війни, в зимових умовах в Україні. Підтримка доступу до енергії та тепла особливо важлива зараз, оскільки потреба в гуманітарній підтримці є гострою", — зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Цей крок є частиною послідовної підтримки Фінляндією цивільного населення України, яке страждає від цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі.