Фінляндія інвестує у виживання українців: куди підуть 20 млн євро допомоги

Фінляндія виділяє 20 мільйонів євро на зимову гуманітарну допомогу Україні
Уряд Фінляндії офіційно оголосив про надання Україні нового пакету гуманітарної допомоги у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані через ключові міжнародні інституції: гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).
Розподіл коштів та цільове призначення
Фінансова підтримка буде розподілена між кількома організаціями для максимально ефективного охоплення потреб населення:
-
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН);
-
Всесвітня продовольча програма (ВВП);
-
Міжнародний комітет Червоного Хреста;
-
Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) — звідси кошти спрямовуватимуться на місцеві запити громад.
Пріоритет — виживання взимку
Основний фокус допомоги зосереджений на забезпеченні критичних потреб українців у зимовий період. Зокрема, ресурси використають на:
-
Забезпечення теплом: закупівля та розподіл обігрівачів, палива, теплого одягу та надання прямої грошової допомоги.
-
Відновлення інфраструктури: ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.
-
Критичні мережі: стабілізація та ремонт систем водо-, електропостачання та тепломереж.
"Російські атаки значно ускладнюють виживання людей, які живуть посеред війни, в зимових умовах в Україні. Підтримка доступу до енергії та тепла особливо важлива зараз, оскільки потреба в гуманітарній підтримці є гострою", — зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
Цей крок є частиною послідовної підтримки Фінляндією цивільного населення України, яке страждає від цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі.Автор: Галина Роюк