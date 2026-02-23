Чому варто йти на танці вже сьогодні: відкриття японських вчених

Нове дослідження японських науковців, опубліковане в журналі «Innovations in Aging», підтверджує, що танці можуть стати ефективним інструментом для підтримки здоров'я мозку у людей похилого віку. Особливу увагу дослідники приділили групі ризику — особам із ранніми, хоча ще й не підтвердженими клінічно, ознаками когнітивного зниження.

Суть експерименту та роль окситоцину

Група вчених з університетів Фукуї та Кіото залучила до дослідження 44 учасників із так званим «суб’єктивним когнітивним зниженням». Це стан, коли людина відчуває погіршення пам'яті або сплутаність свідомості, проте стандартні тести ще не фіксують патологій.

Учасників розділили на дві групи: одна протягом дванадцяти тижнів відвідувала уроки танців, інша була контрольною. Для оцінки результатів використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) та аналізи на рівень окситоцину — гормону, що відповідає за відчуття щастя та соціальну прив'язаність.

Результати: що відбувається з мозком під час танцю

Дослідження показало значні фізіологічні зміни у тих, хто займався танцями:

Покращення нейронних зв'язків: фМРТ зафіксувала посилення зв'язності мозку та зростання спонтанної активності в стані спокою.

Гормональний сплеск: рівень окситоцину в танцювальній групі помітно зріс.

Когнітивна стабільність: хоча прямих відмінностей у результатах тестів на пам'ять між групами на даному етапі не виявили, вчені пов'язують це з високими початковими показниками учасників.

Доктор Масатоші Ямашіта наголошує, що саме раннє втручання на етапі суб’єктивних скарг є критично важливим для профілактики деменції в майбутньому.

Чому саме танці?

Танці поєднують у собі відразу кілька факторів корисного впливу, які раніше вже вивчалися в журналах «Psychology of Sport and Exercise» та оглядах 2024 року:

Складні рухи: необхідність координувати тіло активує різні ділянки мозку. Соціальна взаємодія: боротьба з ізоляцією, яка часто є супутником старіння. Емоційне розвантаження: доведений ефект зниження рівня стресу.

Попри те, що науковцям ще належить з'ясувати оптимальну тривалість та інтенсивність занять для досягнення максимального ефекту, вже зараз зрозуміло: танці є потужним засобом підтримки ментального здоров'я у похилому віці.