РФ ракетним ударом пошкодила фабрику американської корпорації Mondelez у Тростянці

Російські війська завдали ракетного удару по цивільному підприємству американської корпорації Mondelez International у місті Тростянець. Йдеться про завод компанії «Монделіс Україна», який виробляє шоколад, печиво та інші солодощі. Про атаку повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За словами міністра, ракета влучила в одну з виробничих будівель підприємства. Обійшлося без жертв. Сибіга наголосив, що йдеться не про військовий об’єкт, а про фабрику, яка працює з 1990-х років, є однією з перших великих інвестицій США в економіку незалежної України, забезпечує робочі місця та робить внесок в українську й американську економіки.

Керівник МЗС підкреслив, що удари по таких об’єктах спрямовані не лише проти України, а й проти американських бізнес-інтересів у Європі. За його словами, Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, одночасно атакуючи виробничі потужності, що належать американському бізнесу. Він назвав удари по мирній промисловості навмисним економічним терором і наголосив на необхідності відповідальності.

Компанія «Монделіс Україна» працює з 1994 року після придбання Тростянецької шоколадної фабрики «Україна», яка свого часу мала повний цикл виробництва шоколаду. Підприємство випускає продукцію відомих брендів, зокрема Milka, Toblerone, Oreo, TUC, Belvita, «Корона», «Люкс», Dirol та Halls.

Корпорація Mondelez International також володіє підприємством «Чіпси Люкс» у Київській області та раніше повідомляла про повне відновлення роботи своїх українських заводів у другому кварталі 2024 року після пошкоджень, завданих на початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині на виробничих майданчиках у Тростянці та Старих Петрівцях працює близько тисячі співробітників.

За даними аналітичного сервісу YouControl, за дев’ять місяців 2025 року виручка «Монделіс Україна» зросла на 25,1% — до 7,81 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився у 2,9 раза — до 195 млн грн.

Водночас Mondelez International продовжує працювати на російському ринку. Як повідомляло агентство Bloomberg, у третьому кварталі 2024 року на Росію припадало 2,9% консолідованого доходу компанії, що викликало критику з боку частини акціонерів і вимоги підвищити прозорість діяльності.