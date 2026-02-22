﻿
Столиця

У Києві під час нічної атаки зафіксували падіння уламків ракет

У Києві під час нічної ворожої атаки уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги в Дніпровському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, на цій локації обійшлося без пожеж, руйнувань і постраждалих. Водночас за іншою адресою в Дніпровському районі уламок у дворі житлового будинку пошкодив автомобіль. Також фрагменти ракети виявили на відкритій території, у дворі одного з будинків та в парковій зоні навпроти багатоповерхівки.

У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках, а також в одному з офісних приміщень. Потерпілих там немає.

У Деснянському районі зафіксували падіння уламків ракети на відкритій території. Подібна ситуація була і в Подільському районі — уламки впали поза забудовою, пожежі не виникло.

 Автор: Богдан Моримух

Київ рашисти Віталій Кличко ракетний обстріл Києва
