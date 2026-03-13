﻿
Здоров'я

Три чашки на день: вчені назвали напій, що «відлякує» рак

Нове дослідження, результати якого опубліковані в «Європейському журналі профілактики раку», підтверджує потужний захисний ефект кави проти онкологічних захворювань. Вчені з'ясували, що регулярне вживання напою здатне значно знизити ймовірність виникнення більшості типів пухлин голови та шиї.

Масштабний аналіз підтверджує користь

Дослідники провели систематичний огляд 30 раніше опублікованих робіт, щоб поставити крапку в питанні впливу кави на здоров’я. Результати свідчать: у людей, які випивають три-чотири чашки кави на день, загальний ризик розвитку пухлин голови та шиї є значно нижчим порівняно з тими, хто взагалі відмовляється від цього напою.

Це відкриття доповнює низку попередніх досліджень. Наприклад, у 2024 році журнал «Рак» уже публікував дані про захисні властивості чаю та кави, а голландські вчені раніше довели, що кава допомагає запобігти раку товстої кишки.

Які органи захищає кава?

Статистика показує, що споживання понад трьох чашок кави на день дає наступні результати:

  • Рак ротової порожнини: ризик знижується на 29%;

  • Рак верхніх відділів травного тракту: ризик знижується на 22%;

  • Рак глотки: ризик знижується на 20%.

Важливий виняток: рак гортані

Попри загальну позитивну динаміку, дослідники виявили одну аномалію. Вживання кави корелювало з 13-відсотковим збільшенням ризику раку гортані. Хоча цей показник є менш значущим порівняно із загальним зниженням ризику інших видів раку, науковці наголошують на важливості розрізнення типів пухлин.

Висновок вчених однозначний: хоча вплив на різні органи відрізняється, звичка пити принаймні три чашки кави на день є ефективною стратегією для зниження загального ризику небезпечних новоутворень голови та шиї.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ракКавапухлини
