Війна

60 Mavic-ів у ломбард: начальник складу на Одещині «роззброїв» прикордонників на 5,5 млн

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону викрила масштабну схему розкрадання військового майна в одній з частин Одеської області. Головним фігурантом справи став начальник складу прикордонного загону.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, військовослужбовець протягом двох років служби систематично викрадав техніку, що перебувала на балансі підрозділу. Для реалізації награбованого він використовував два основні канали:

  • Здавав у ломбарди: частину майна прикордонник закладав як приватну власність.

  • Продавав через інтернет: іншу частину техніки виставляв на популярних торговельних майданчиках.

Що саме зникло зі складу

Під час інвентаризації, яка і виявила величезну нестачу, було встановлено відсутність:

  • понад 60 дронів моделі DJI Mavic;

  • кількох відеокамер;

  • ноутбуків;

  • наземних станцій управління.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить 5,5 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винного до відповідальності.

 Автор: Галина Роюк

