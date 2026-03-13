Прем'єр Фіцо закликав Зеленського відновити транзит нафти «Дружбою» до Словаччини

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо написав листа президенту України Володимиру Зеленському, у якому закликав поновити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини, що зазнав російської атаки наприкінці лютого. Про це йдеться в опублікованому ним листі у соцмережі Facebook.

Фіцо зазначив, що енергобезпека Словаччини є одним із ключових національних інтересів країни. Рішення про припинення транзиту нафти українською територією завдає країні суттєві збитки.

За його словами, з великим жалем його країна сприйняла повідомлення про те, що було вирішено зупинити транзит нафти до Словаччини. Наголосив, що його країна, згідно з рішеннями Європейського Союзу, має виняток із санкцій проти РФ, що дозволяє продовжувати отримувати російський ресурс.

Також зауважив, що Братислава не має даних про пошкодження нафтопроводу "Дружба", яке Україна називає причиною припинення транзиту. Однак у разі пошкодження нафтопроводу глава словацького уряду закликав надати можливість інспекційній групі Єврокомісії оцінити масштаби.

Також додав, що Словаччина прийняла понад 180 тисяч українців після початку повномасштабної війни.

"Панове, голови відповідних політичних партій, додайте свій підпис до листа до Президента України та давайте разом виступати за енергетичну безпеку Словацької Республіки як фундаментальний національний інтерес, який не може бути оскаржений у Словаччині", — написав Фіцо у Facebook.

ForUA нагадує, що у Єврокомісії виступили з пропозицією направити в Україну місію для моніторингу стану пошкодження нафтового трубопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня.