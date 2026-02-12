Українські «Фламінго» долетіли до Котлубані, підтверджені вибухи на арсеналі ГРАУ

У ніч проти 12 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про об’єкт у районі селища Котлубань Волгоградської області. За даними Генштабу, уражено арсенал ГРАУ, оборонне підприємство та склади боєприпасів російських військ. Цей майданчик вважається одним із найбільших місць зберігання боєприпасів армії РФ.

Удар було завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 «Фламінго». На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи з подальшою детонацією. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Крім того, у Мічурінську Тамбовської області під удар потрапило підприємство «Мічурінський завод “Прогрес”», яке спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем та залучене до забезпечення потреб армії РФ. За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Дані про наслідки ураження уточнюються.

Також повідомляється про ураження складів боєприпасів російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області - в районах Терпіння та Розівки.

Окремо Генеральний штаб підтвердив результати удару по нафтопереробному заводу «Волгоградський», завданого 11 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено основну установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти підприємства. На частині установок вторинного перероблення знижено навантаження або зафіксовано зупинку роботи. Масштаби завданих збитків уточнюються.