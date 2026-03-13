Міжнародна спецоперація: Викриття вербування наркодилерів в Албанії, – Нєбитов

Здійснення ліквідації мережі кол-центрів з вербування наркодилерів в Албанії стало результатом спільної роботи Нацполіції України з правоохоронними органами Євросоюзу та США. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Посадовець розповів, що угруповання було частиною розгалуженої схеми транснаціонального наркотрафіку, що функціонувала в низці країн колишнього СНД та ЄС. Серед організаторів групи були троє українців.

Фігуранти обіцяли людям легальну роботу у Польщі. Для цього кандидатів перевіряли на поліграфі, створюючи ілюзію серйозної фірми.

Тих, хто отримав договір, відправляли в Албанію та примушували через Telegram вербувати наркодилерів для подальшого збуту наркотиків. При цьому звільнитись з такої роботи було неможливо.

"Людей фактично перетворювали на рабів: утримували проти їхньої волі, відбирали паспорти, залякували, показуючи відео розправ з "непокірними", — повідомим він.

Нєбитов зауважив, що напрацювання Департаменту боротьби з наркозлочинністю зіграли важливу роль в міжнародній операції та дозволили зупинити цей конвеєр наркоторгівлі та рабства в Європі.

Досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерували до суду.

Цей випадок довів, що транснаціональна злочинність не має шансів, коли правоохоронці різних країн діють як один механізм. Це лише початок глобальної операції з ліквідації міжконтинентального картелю. Жодні кордони чи тіньові схеми не завадять НПУ, DEA, Європолу та Інтерполу викрити й затримати організаторів у будь-якій точці світу, додав Нєбитов