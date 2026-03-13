Через три роки після скандалу в Польщі почалася кампанія з відбілювання репутації Івана Павла II

Журналісти польського видання Rzeczpospolita дослідили раніше закриті архіви Краківської курії і дійшли висновку, що кардинал Кароль Войтила, який у 1962–1978 роках був митрополитом Кракова, не приховував випадків сексуального насильства над дітьми з боку священників та реагував на них швидкими дисциплінарними заходами, повідомляє Польське радіо.

У публікації зазначається, що у випадках, коли Войтила дізнавався про злочини духовенства, він відсторонював священників від служіння, усував їх із парафій або направляв до монастирів. В окремих випадках священнослужителів також скеровували на психіатричне обстеження. Журналісти зазначають, що такі рішення для того часу вважалися нестандартними.

Серед фігурантів архівних документів згадуються священники Євгеніуш Сургент, Юзеф Лоранц та Болеслав Садусь, засуджені у 1970-х роках за сексуальне насильство над дітьми. За даними газети, їхні справи перебували під контролем як церковної влади, так і правоохоронців, а дії Войтили в окремих випадках випереджали розслідування міліції.

Водночас у матеріалі зазначається, що у випадку зі священником Болеславом Садусем дослідники не знайшли доказів того, що Войтила знав про його злочини.

Публікація з’явилася на тлі попередніх журналістських розслідувань, у яких стверджувалося протилежне. Зокрема, у 2023 році польський телеканал TVN24 оприлюднив розслідування журналіста Марцин Гутовський, у якому йшлося, що Войтила знав про випадки педофілії серед священників у Краківській архієпархії ще до того, як став Папою, і в окремих випадках намагався їх приховати.

За даними журналіста, під час розслідування він спілкувався з жертвами священників, їхніми родичами та свідками, а також отримав доступ до церковних документів. У матеріалі згадуються ті самі священники — Садусь, Сургент і Лоранц — щодо яких, за твердженням авторів розслідування, церковна влада часто обмежувалася переведенням їх до інших парафій.

Зокрема, за даними розслідування, священника Болеслава Садуся у 1972 році перевели служити до Австрії, не повідомивши місцеву єпархію про підозри у домаганнях до дітей.

Священника Євгеніуша Сургента, як стверджується, роками переводили між парафіями, попри скарги на домагання до неповнолітніх. У 1973 році його заарештували і засудили до трьох років ув’язнення, однак після звільнення він залишився священником до своєї смерті у 2008 році.

У справі Юзефа Лоранца, як зазначає розслідування, після скарг батьків архієпископ відкликав його з парафії і направив до монастиря. Пізніше Лоранца засудили до двох років ув’язнення за розбещення школярок. Після звільнення він отримав лист від Войтили, у якому повідомлялося, що додаткового церковного покарання не буде, оскільки його вже покарала світська влада. Згодом священник повернувся до церковної служби.

Сам Кароль Войтила у 1978 році став Папою Римським під ім’ям Іван Павло II.

Наразі у Польщі працює незалежна комісія експертів, яка аналізує випадки сексуального насильства над неповнолітніми з боку священників, зокрема й ті, про які міг знати Войтила.