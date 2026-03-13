У G7 домовилися не змінювати санкційну політику щодо Росії

Зростання світових цін на нафту не повинно призвести до перегляду санкційної політики щодо Росії. Такої позиції дотримуються країни Група семи, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це Макрон сказав на спільній пресконференції у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами президента Франції, під час засідання G7, на якому він головував у середу, учасники обговорювали зростання цін на нафту і погодилися, що санкційну політику щодо Росії переглядати не слід.

«Коли йшлося про зростання цін на нафту, всі погодилися, що не треба переглядати нашу політику санкцій щодо РФ», — зазначив Макрон.

Він також назвав «дивною» позицію Москви, яка закликає до перемир’я на Близькому Сході, водночас уже рік відмовляючись дотримуватися перемир’я в Україні, попри зусилля США.

«Росія ніде не відстоює мир. Я також хочу нагадати, що Росія є стратегічним союзником режиму в Ірані, з яким підписано угоду про партнерство, деталі якої ніколи не були оприлюднені», — сказав Макрон.

За його словами, ця співпраця передбачає, зокрема, виробництво на території Росії безпілотників іранського походження.

Президент Франції додав, що український повітряний простір фактично став полігоном для випробування іранських дронів, які нині використовують і на Близькому Сході.