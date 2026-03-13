Зеленський закликав ЄС подолати блокування 20-го пакета антиросійських санкцій

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз подолати блокування 20-го пакета санкцій проти Росії.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Офіс Президента.

Зеленський зазначив, що часткове послаблення санкцій Сполучених Штатів щодо російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, може принести РФ близько 10 млрд доларів, які будуть витрачені на війну та виробництво зброї, зокрема безпілотників.

За словами президента, це не буде сприяти миру, а тільки зміцнить позиції російської сторони.

"Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша — в тому, що Росія витрачає ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б’ють по українцях", — повідомив він.

Зеленський зауважив, що російські безпілотники застосовуються не тільки проти України, а й у регіонах Близького Сходу та проти європейських та американських військових на базах.

"Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мою думку, не є правильним рішенням", — наголосив глава держави.