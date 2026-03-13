США зняли санкції з РФ

США на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.



Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Фото: 24 канал.