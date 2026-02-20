Частина ВПО з виборчими правами прив’язані до окупованих і прифронтових територій

Понад 3 млн внутрішньо переміщених осіб мають виборчі права. Про це повідомив заступник голови Центральна виборча комісія Сергій Дубовик під час засідання Робочої групи з підготовки пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період.

За його словами, Міністерство соціальної політики надало дані щодо 4 619 962 громадян України. Після звірки реєстрів було виявлено ознаки наявності виборчих прав у 3 788 285 осіб, внесених до реєстру внутрішньо переміщених.

Водночас Дубовик уточнив, що 538 023 ВПО вказали в реєстрі адреси, які належать до тимчасово окупованих територій, ще 174 113 — до населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Крім того, 405 внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в малих населених пунктах, де, за даними Державного реєстру виборців, відсутні постійні виборчі адреси для організації голосування.