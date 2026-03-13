СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по командиру Білецькому

Служба безпеки України затримала російського агента, який планував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.

Військова контррозвідка СБУ, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем, запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.

За результатами дій на випередження агент, який готував прицільний удар по локації генерала у зоні бойових дій, був затриманий. Для коригування атаки ворог завербував оператора БПЛА з іншої бригади, що виконує завдання на Харківському напрямку.

Встановлено, що затриманий намагався отримати інформацію про час і місце прибуття Білецького на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував службову інформацію та намагався завуальовано дізнаватися «грифовану» інформацію у колег.

Крім того, зловмисник планував передати росіянам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

СБУ викрила агента ще на початковому етапі його шпигунської діяльності, задокументувала його контакти з ворогом і забезпечила безпеку відповідних локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону, вилучивши смартфон, через який він тримав зв’язок з окупантами.

Як встановило слідство, агент був завербований російськими спецслужбами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацює з Росією. Для конспірації він регулярно видаляв повідомлення зі свого листування.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.