Я думаю, що Путін трохи допомагає Ірану, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін, можливо, допомагає Ірану. Про це передає Associated Press.

Так, американській розвідці стало відомо, що Росія передала Ірану інформацію, яка може допомогти атакувати військові кораблі США, літаки та інші об’єкти у регіоні.

Дональд Трамп мав розмову з Путіним на початку цього тижня.

— Я думаю, що він трохи їм допомагає. Я так гадаю, — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

На уточнення журналіста, що США надають допомогу Україні, Трамп відповів: Так, ми теж їм допомагаємо.

— І він так каже, і Китай сказав би те саме. Вони це роблять, і ми це робимо, якщо бути чесними, — сказав він.

В інтерв’ю виданню Axios Дональд Трамп заявив, що закінчення війни в Ірані залежить від нього. Ізраїльські та американські чиновники заявляють, що готуються до щонайменше двох тижнів ударів по Ірану.

Раніше видання Bloomberg писало, що американо-ізраїльські авіаудари вплинули на військові можливості Ірану. Сповільнилося виробництво ударних безпілотників Shahed-136, хоча Тегеран все ще має певні запаси цих дронів.

Повітряні удари порушили виробництво та координацію роботи підприємств, через що темпи виготовлення дронів значно знизилися.

ForUA нагадує, що іранські ударні дрони атакували спільну базу пешмерга та французьких угруповань у районі Махмура в Іраку. Внаслідок атаки щонайменше шість французьких солдатів дістали поранення.