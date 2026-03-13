У Єгипті знайдено «туристичне графіті», якому понад 2000 років

Археологи, які досліджують написи у знаменитій єгипетській Долині царів, виявили унікальні докази перебування там мандрівників із далекої Індії. Згідно з останніми дослідженнями Live Science, гості з Південної Азії відвідували усипальниці фараонів майже 2000 років тому, залишаючи по собі пам’ятні написи на стінах.

Сліди давньоіндійських мов на стінах гробниць

Під час нещодавніх робіт дослідники ідентифікували близько 30 написів, зроблених давньоіндійськими мовами. Найбільш «активним» відвідувачем виявився чоловік на ім'я Сікай Корран. Він викарбував своє ім'я щонайменше вісім разів старотамільською мовою.

Ці знахідки, представлені на конференції з тамільської епіграфіки в Ченнаї у лютому 2026 року, датуються I–III століттями нашої ери. У той період Єгипет перебував під владою Римської імперії, а Долина царів уже тоді була популярним туристичним об'єктом для заможних мандрівників та допитливих іноземців.

Загадка Сікая Коррана: «Я був тут» на висоті 6 метрів

Один із написів Сікая Коррана перекладається як: «Чікай Корран прийшов сюди і побачив». Його автографи знайдені у п'яти різних гробницях. Особливу увагу вчених привернув напис над входом до гробниці фараона Рамсеса IX, розташований на висоті 5-6 метрів від землі.

Дослідники досі сперечаються, як саме мандрівнику вдалося дістатися такої висоти. Серед основних версій:

Використання тимчасових опор або драбин.

Сходження по скельному рельєфу.

Бажання залишити свій слід на найбільш помітному місці, де його побачать інші.

Ким були ці мандрівники

Попри велику кількість написів, особистість Сікая Коррана залишається загадкою. Вчені припускають, що він міг бути заможним купцем, дипломатом або найманим солдатом.

Окрім нього, у Долині царів залишили сліди й інші вихідці з Індії. Наприклад, знайдено напис санскритом, залишений чоловіком на ім'я Індранандін. Він ідентифікував себе як «посланець царя Кшахарати» — династії, що правила частиною Індії у I столітті.

Глобальні зв’язки стародавнього світу

Історики вважають, що індійські гості прибували до Єгипту через порт Береніка на Червоному морі, який був ключовим торговим вузлом між Римською імперією та Індією. Відкриття доводить, що люди з Південної Азії не просто займалися торгівлею спеціями та текстилем, а й виявляли глибокий інтерес до культури та історії Єгипту.

До цього часу більшість із понад 2000 знайдених у Долині графіті були грецькими або латинськими. Нові дані значно розширюють географію стародавнього туризму та підтверджують існування міцних культурних зв’язків між Середземномор’ям та Південною Азією ще на початку нашої ери.