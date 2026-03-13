﻿
Полiтика

Трамп заявив, що США більше не потребують допомоги України у боротьбі з іранськими дронами

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога України у протидії іранським безпілотникам, оскільки війна з Іраном, за його словами, «незабаром завершиться».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що Україна не бере участі у відбитті можливих ударів іранських дронів проти США. За його словами, американські військові мають достатньо можливостей, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам.

Президент США також заявив, що американська сторона добре обізнана з технологіями безпілотників. За його словами, США «знають про дрони більше, ніж будь-хто інший» і мають «найкращі безпілотники».

Трамп додав, що зрозуміє момент завершення війни з Іраном тоді, «коли відчує це в глибині душі».

Наприкінці лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Операція відбувається за підтримки США. Ізраїль назвав її «Ревучий лев», тоді як у США операцію назвали «Епічна лють».

За словами Трампа, метою цих дій є знищення ракетної промисловості та військово-морських сил Ірану, а також недопущення дестабілізації світової ситуації з боку Тегерана. Президент США також звинуватив Іран у фінансуванні та підготовці бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та угруповання ХАМАС.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАУкраїнаІранБПЛАДональд ТрампдрониБлизький СхідРевучий левЕпічна лють
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Популярнi статтi